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Bakan Kasapoğlu, derbiyi tribünden izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden izledi.
Spor 02.04.2023, 21:59
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden izledi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Bakan Kasapoğlu, iki kulübün başkanı ile de bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu’na Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen de eşlik etti.