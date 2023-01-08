Bakan Kasapoğlu derbi başkanlarla beraber takip etti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile beraber takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşılaşıyor. Bu önemli müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu derbiyi protokol tribününde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile beraber izledi.

Ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da mücadeleyi izleyenler arasındaydı.