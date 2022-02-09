banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz"

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. İşte o iddiayı kış olimpiyatlarında gençlerimiz ayak sesleriyle gösteriyor. Biz birkaç branşı değil tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz. Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" dedi.

Spor 09.02.2022, 11:40
Bakan Kasapoğlu: "Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz"

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. İşte o iddiayı kış olimpiyatlarında gençlerimiz ayak sesleriyle gösteriyor. Biz birkaç branşı değil tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz. Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı’nın Ilgaz İlçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Pistinde inceleyen Kasapoğlu’na Çankırı Milletvekili Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu eşlik etti. Kasapoğlu sporcularla fotoğraf çektirip kar motoru ile pisti gezdi.

"Sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı bir mutlu ediyor"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Çankırı’nın kış sporları anlamında önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Çankırı bizim için çok önemli, stratejik bir çalışma yaptığımız, özellikle spor şehri olma noktasında önemli bir vilayetimiz. Gerek oluşan gerek ilgi noktasında Çankırı’nın bu potansiyelini değerlendirme adına hem Çankırı’nın merkezi hem de ilçelere olmak üzere kış sporları ile ilgili avantajlarımız yüksek. Başladığımız projeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Açılacak olan, daha önce kazandırılan projeler var. Bizde bir yandan inşaatlar, projeler devam ederken diğer yandan gelişen dinamik bir durum söz konusu. O duruma göre de gerekli hazırlıkları, çalışmaları yapıyoruz. Hem ilçelerimizde hem Çankırı merkezde gerek sporla ilgili gerek gençlikle ilgili çalışmalarımız var. Yurtlarımız başta olmak üzere gençlik merkezi çalışmalarımız var. Hamt olsun gençlerimizin ilgisi, sporcularımızın ilgisi bizi bu anlamda ayrı bir mutlu ediyor" dedi.

"Gerek Arda, gerek Fatih ve Furkan, bu anlamda ilkleri yaşattılar"

Kış sporunda Türkiye’nin önemli bir içme kazandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu bir işbirliği meselesi, sinerji meselesi. Biz bu sinerjiyi Çankırı’da çok güçlü bir şekilde yakaladık. İnşallah hem spor şehri Çankırı hem gençlik şehri Çankırı olması noktasında hedeflerimizi hem gerçekleştiriyoruz hem de büyüterek devam edeceğiz. Şu an Ilgaz Yıldıztepe’deyiz. Türkiye’nin spordaki devriminin sadece birkaç branşta değil, kış sporlarında da ne kadar anlamlı bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Pekin’de gençlerimizin gerçekleştirdiği ilkler, gerek Arda, gerek Fatih ve Furkan, bu anlamda ilkleri yaşattılar. Bu öncelikli olarak bir tesis alt yapısı ile ortaya çıkan faktör. Sonra da gençlerimizin gayreti, inancı ile oraya çıkan bir faktör" diye konuştu.

"Millet olarak daha büyük hedeflere sporcularımızla yürüyeceğiz"

Yatırımlarını altyapı ve işbirlikleri olarak diğer bakanlıklar, yerel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye’nin dört bir yanında kış sporları salonlarımız var. Erzurum başta olmak üzere açık tesisler noktasında, atlama kuleleri, kayak pistleri ve salonlar anlamında ciddi çalışmalar var. İlerleyen günlerde İstanbul’da Avrupa’nın en modern, en kapsamlı buz tesislerinden birisini belediyemiz ile birlikte açacağız. Bu anlamda çalışmalarımız, iddialarımız devam edecek. İşte o iddiayı kış olimpiyatlarında gençlerimiz ayak sesleriyle gösteriyor. Biz birkaç branşı değil tüm branşları önemsiyoruz, destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun o spora önem veren vizyonuyla hedeflerimizi her anlamda gerçekleştireceğiz. Daha büyük hedeflere sporcularımızla, millet olarak yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11