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Bakan Kasapoğlu: "Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrenci burslarından faydalanan genç sayısını 9 kat arttırırken yapılan ödemeleri ise 14 kat arttırdık. Talep eden tüm öğrencilerimize öğrenim kredisi sağladık. Beslenme yardımını da aylık 570 liradan 750 liraya yükselttik. Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz" dedi.

Spor 24.02.2022, 17:23
Bakan Kasapoğlu: "Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrenci burslarından faydalanan genç sayısını 9 kat arttırırken yapılan ödemeleri ise 14 kat arttırdık. Talep eden tüm öğrencilerimize öğrenim kredisi sağladık. Beslenme yardımını da aylık 570 liradan 750 liraya yükselttik. Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin toplu açılış törenine katıldı. Kasapoğlu, daha sonra olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un adının verildiği Okçuluk Merkezi’ni ziyaret etti. Kasapoğlu’na, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin dört bir yanına tesis yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola revan olmuş bir gönül insanının, dava adamının liderliğinde ülkemizin dört bir yanında, her bir karışında gerçekleşen bir devrimin adıdır" diye konuştu.

"Uluslararası organizasyonlarda her yönden bir marka haline geldiysek sebebi bu güzide tesislerdir"

Bütçe komisyonlarında bir milletvekilinin, ’İnsan tesis yapmakla övünür mü?’ sözlerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Aklıma geldikçe bu ifade beni hem üzüyor hem güldürüyor. Bizler el ele vererek, emek harcayarak, gece gündüz çalışarak bu millet için yaptığımız eserleri hizmete açacağız. Elbette bu eserleri anlatarak iftihar edeceğiz, gurur duyacağız. Çünkü bugün Avrupa’nın en genç, en modern ve en nitelikli tesislerine sahipken siz bunlarla gurur duymuyorsanız, siz bunları bir övünç vesilesi görmüyorsanız sizin zihniyetinizde, sizin bakış açınızda sorun var demektir. Uluslararası organizasyonlarda her yönden bir marka haline geldiysek, spor turizmi bugün ülke ekonomisine ciddi anlamda bir katkı veriyorsa işte bunun sebebi bu güzide tesislerdir. Ülkesini ve bu aziz milleti seven herkes bu ülkenin hayrına, bu ülkenin evlatlarının sevincine olan her şeyle övünür, gurur duyar. Çünkü bu tesislerde Mete Gazozlar, Buse Naz’lar yetişir" şeklinde konuştu.

"Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz"

Bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahseden Kasapoğlu, "400’e yakın Gençlik Merkezi, 300’e yakın Genç Ofisi, 779 öğrenci yurdunu, 43 adet gençlik kampını bu ülkenin evlatlarının hizmetine sunduk. Öğrenci burslarından faydalanan genç sayısını 9 kat arttırırken yapılan ödemeleri ise 14 kat arttırdık. Talep eden tüm öğrencilerimize öğrenim kredisi sağladık. Beslenme yardımını da aylık 570 liradan 750 liraya yükselttik. Bizler birileri gibi sosyal devlet olmanın lafını değil, 20 yıldan beri gereğini yapıyoruz" dedi.

"Dünyanın beşten büyük olduğunu da haykırmaya devam edeceğiz"

Afrika ile ekonomik ve sosyal ilişkiler noktasında bir ivme yakalandığının altını çizen Kasapoğlu, "Bizler Afrika’ya bir kardeşlik hukukuyla, gönül bağıyla, muhabbetle gidiyoruz. Aynı şekilde de karşılık buluyoruz. Başkaları gibi bir hırsla, yağmalama dürtüsü ile değil. Dünyanın dört bir yanında gönül bağlarını kurmaya devam ederken diğer yandan da mazlumların hukukuna sahip çıkmaya, dünyanın beşten büyük olduğunu da haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin hizmetkarı olmakla, yol arkadaşı olmakla, onlarla birlikte bu kutlu yolu yürümekten gurur ve heyecan duyuyoruz"

Gençlerin geleceği belirleyeceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bizim davamız, gençlerimiz ne yapmak istiyorsa en iyisini yapsınlar, en güzelini yapsınlar. Biz de sonuna kadar bu ülkenin tüm imkanlarını onlar için seferber edelim. Birbirinden değerli olan gençlerimiz sadece bizler için değil sahip oldukları erdemle, sahip oldukları karakter ve duruşla tüm insanlık için umut vaat etmektedir. Bizde gençlerimizin hizmetkarı olmakla, yol arkadaşı olmakla, onlarla birlikte bu kutlu yolu yürümekten gurur ve heyecan duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Modern yurtlar gençlerimizin yuvası"

AK Parti iktidarından önceki dönemden bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Haftada iki kere sıcak su verilen, lavabosu, banyosu dışarda pek çok hizmetten mahrum yurtlarımızı artık tarihe gömdük. Ülkemizin gençlerine bu köhne yapıları reva gören zihniyetlerle birlikte tarihe gömdük. İşte bugün 7/24 sıcak suyu olan, çalışma odasıyla tüm imkanlarıyla modern yurtlar gençlerimizin yuvası" dedi.

Asım Balcı: "Gençlerimiz için daima en iyisini istiyoruz"

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ’a güneş gibi doğacak dev projelerimizi hizmete açtıklarını belirterek, "Altındağlı hemşehrilerimizin hepsi için nasıl her şeyin en iyisini istiyorsak, gençlerimiz için de daima en iyisini istiyoruz. ’Altındağ’ın altın gençleri’ dediğimiz gençlerimiz için ne yapsak az, bunun farkındayız. İşte bu anlayışın yansıması olarak inşa ettiğimiz tesislerin resmi açılışı için çok heyecanlıyız. Altındağ Belediyesi olarak, ilçemiz sınırları içinde bulunan gençleri kucaklayan 17 Gençlik Merkezimiz var. Bu merkezler aracılığıyla, çocuk ve gençlere, güvenli, onları zararlı alışkanlıklardan koruyacak nitelikte ücretsiz hizmetlerin verildiği yeni alanlar oluşturuyoruz. Bu tesislerde verdiğimiz hizmetlerle, şu an yetişme çağında olan çocuk ve gençlerimizin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı vererek, önce kendilerine sonra aile ve topluma yararlı bireyler olmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altındağ’da sporu atağa kaldıracak ve şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz"

Tesislerin yeni şampiyonlar çıkartacağını belirten Balcı, "Tesislerimizin hayata geçmesiyle birlikte, Altındağ’da yepyeni bir dönem başlayacak. Altındağ’da sporu atağa kaldıracak ve şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz. Bu tesisler, Türkiye’ye de örnek olacak. Ankara’da ise tek olacak. El ele vereceğiz, Altındağ’da; boks, taekwondo, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz" diye konuştu.

Mete Gazoz: "Tokyo’da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli"

Törenin ardından Mete Gazoz ve Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazoz’un adının verildiği Okçuluk Merkezini ziyaret etti. Burada konuşan Mete Gazoz, "Bu tesis bence çok güzel olmuş. Bu tesise benim adımın verilmesi ve buradaki genç sporcu kardeşlerimin benim adımın verildiği spor tesisinde kendilerini geliştirmeleri, benim Tokyo’da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli" açıklamasında bulundu.

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