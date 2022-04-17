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Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finişi öncesinde konuştu. Yarışın iptal edilmesi sonrasında sporcuların yavaş yavaş gelerek İstanbul’un tadını çıkardığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunu yapanları da kamp için Türkiye’ye davet etti.

Spor 17.04.2022, 11:33
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finişi öncesinde konuştu. Yarışın iptal edilmesi sonrasında sporcuların yavaş yavaş gelerek İstanbul’un tadını çıkardığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunu yapanları da kamp için Türkiye’ye davet etti.

57. düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı yağışlı hava nedeniyle iptal edilirken, sporcular, yarış direktörü önderliğinde etabı nötralize şekilde tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turun tamamlandığını ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Bodrum’da geçen hafta başlamıştı ve 1915 Çanakkale köprüsü dahil olmak üzere birçok güzel etap dahil olmak üzere bugün Taksim Meydanı’nda tamamlanıyor. 25 farklı takım, 175 sporcu yaklaşık 1303 kilometre yol kat ettiler. Ülkemizin eşsiz güzellikleri, tabiatı gözler önüne serildi. Bugün de dünyanın en güzel şehri İstanbul’da tamamlanıyor. Bisiklet branşı ülkemizde her geçen ilginin arttığı bir spor dalı oldu. Bununla birlikte çalışmalar da artıyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonuyla ortaya koyduğumuz hamleler, uluslararası arenada meyvelerini veriyor. Bisiklet de bu anlamda heyecan veren bir spor. Ülkemiz altyapı, coğrafi özellikleri ve iklimi nedeniyle bu spora çok uygun. Türkiye’nin ilk olimpik velodromunu tamamladık. Dünyadaki en önemli merkezlerle yarışacak seviyede mükemmel bir tesis oldu. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. İspanya gibi bisiklet hazırlık kamplarının yoğun olduğu ülkeler vardır. Ben sporcuları artık Türkiye’ye kampa davet ediyorum. Her türlü altyapımız tamamlandı. Manisa etabını takip ettim. Sporseverlerin, gençlerin sporculara olan ilgisi beni çok mutlu etti. Her branşta olduğu gibi bisiklette de daha büyük başarıları yakalama noktasında önemli aşamaları kat ettik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte bisikletin hem tabana yaygınlaşması konusunda çıtamızı yukarıya koyacağız hem de bisikletteki madalyalarımızı artıracağız” diye konuştu.

“Sporu tabana yayma projelerimiz devam edecek”

Organizasyonların gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul, uluslararası organizasyonları gerçekleştirmeye devam edecek. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl 164 farklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Buna tüm hızıyla devam ediyoruz. Önümüzdeki ay Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nı ve Bursa-İznik’te Dünya Göçebe Oyunları’nı gerçekleştireceğiz. Ülkemiz, spor turizmi konusunda marka ve bu markayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Birkaç ilimize değil, bütün illerimize yaydığımız kış sporları, su sporları, ekstrem sporlar, salon sporlarıyla devasa bir altyapımız var. Önümüzdeki aylarda voleybol şampiyonası Ankara’da yapılacak. Dün İstanbul’da tenisin prestijli organizasyonlarından birisinin tanıtımı yaptık. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız İstinye’deki tenis üssümüzde yapılacak. Dünyanın önemli tenisçilerini ağırlayacağız. Spora ve sporu tabana yayma konusundaki projelerimizi devam edecek” açıklamasını yaptı.

“Yarışçılar, İstanbul’un keyfini çıkardı”

Projeleri hatırlatarak sözlerini sürdüren Bakan Kasapoğlu, “Basketboluyla, futboluyla, güreşiyle, okçuluğuyla her alanda iddiamızı devam ettireceğiz. Yeteneklerin keşfi çok mühim. Artık bunu tesadüfe bırakmıyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bunun tanıtımını yapacağız. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız yeni spor liseleri uygulamaları apayrı bir açılımı kazandıracak. Okullarımızı birlikte yöneteceğiz ve tüm tesislerimiz, spor liselerimizin emrinde olacak. Sporu eğitimle birleştirme noktasında büyük mesafeleri kat edeceğiz. Bu anlamlı organizasyon vesilesiyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İlgi gösteren ev sahipliği yapan tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Federasyonumuzu, bakanlığımızı kutluyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerindeki bu organizasyon vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Yarışçıları ve kazananları tebrik ediyorum” dedi. Yağış nedeniyle yarışın iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, “Yarış çok keyifli oldu. İstanbul’un güzel de bir havası var aslında bugün. Biraz önce görüştüm federasyon başkanıyla. Yarışçıların yavaş yavaş gelerek İstanbul’un keyfini çıkardığını ifade ettiler” diyerek sözlerini tamamladı.

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