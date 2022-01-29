banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
ABD’de “Bombogenesis” alarmı
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir” dedi.

Spor 29.01.2022, 11:15 29.01.2022, 11:29
Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Ankara’da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularını bakanlık merkez binada kabul etti. Kabulde, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Kadınların spordaki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizdendir. Bu konuyu iki perspektiften ele alıyor, planlı ve detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Birincisi sporu kadınlarımızın günlük hayatının bir parçası yapmak. Bu bakış açısıyla ülkemizi sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir spor tesisleriyle donatıyoruz. Modern ve yüksek kapasiteli tesislerimizin yanında erişimi kolay, butik spor alanlarına da önem veriyoruz. İkinci perspektifte, spor yapan profesyonel kadın sporcu sayımızı arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılı itibariyle ülkemizde toplam lisanslı sporcu sayısı 10 milyon 702 bin seviyesinde. Bu rakamın yüzde 40’ını kadın sporcularımız oluşturuyor. Bu rakamı daha da yukarı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız”

Bakan Kasapoğlu, tüm imkanlarla sporcuların ve gençlerin yanında olduklarını belirterek, “Gençler, sporcular bu bakanlık sizin, her türlü imkan sizin. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız. O yüzden sizi burada görmek, oturup sohbet etmek apayrı bir mutluluk benim için. Biz sporu tabana yayalım istiyoruz. Herkesi spora erişebilir kılma noktasında, sporu hayatlarımızın birer parçası yapma noktasında önemli çalışmalarımız var. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, toplumun her kesiminin spora erişimini sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bu anlamda sizlerin attığı adımlar, özellikle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın başarıları bir çığır açtı. Bu yıl tüm takımlar kulüp kurdular, kadın futboluyla ilgili branşlarını açtılar. Buna öncü olmak da sizleri için hakikatten çok takdir edilecek bir yön, sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz”

Kadın futbolunun gelişimi adına Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, “Gidilecek daha çok yol var. Burada kadınların spora olan ilgisini artırmak, erişilebilir kılmak en önemli amaç. Bu yüzden “Kadın Odaklı Spor Politikası” diyoruz. Bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizden bir tanesi. Gerek futbol tarafından bakalım gerek kadın odaklı bakalım; Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın bu anlamda önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki bu diğer kulüpler için de güzel bir örnek teşkil edecek. Bugün Doğu’ya, Güneydoğu’ya gidiyoruz, orada kadın futbol takımları, basketbol takımları var. Kadınlarımızın olduğu yerde her zaman umut var, mutluluk var. Bize umut vermeye devam ediyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

“Herkesin ilgisine ve yeteneğine göre spora erişimini sağlamak adına çalışıyoruz”

“Hem sportif başarıları taçlandırma adına hem de herkesin ilgisine, yeteneğine göre spora erişimini sağlama adına çalışıyoruz” diyen Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu çerçevede biz sizin için, halkımız için varız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizden ne tür talepleriniz varsa da onları gerçekleştirmek için çalışacağız. Öncü olmak hem bir mutluluk hem de bir sorumluluktur. Siz de bu işin öncüleri olarak, inanıyorum ki başarınızı daha yüksek noktalara taşıma adına heyecanınız var. Bir de sporun sosyal sorumluluk tarafı var. Ben bu konuda da sizlere iş birliği çağrısı yapıyorum” cümlelerine yer verdi.

Futbolcular şarkı söyledi

Bakan Kasapoğlu, seslerinin güzel olduğunu öğrendiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcuları Berivan İçen ve İrem Eren’den şarkılar dinledi ve onları tebrik etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, futbolcular ve teknik ekip ise Bakan Kasapoğlu’na kabul ve destekleri için teşekkür etti. Kabulün ardından futbolcular imzaladıkları formayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11