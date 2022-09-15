Bakan Kasapoğlu, Başakşehir- Fiorentina maçını seyretti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Medipol Başakşehir-Fiorentina müsabakasını tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda oynanan Medipol Başakşehir- Fiorentina müsabakasını tribünden seyretti. Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Fatih Terim eşlik etti.