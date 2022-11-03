Bakan Kasapoğlu, Artvin’de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Girişimcilik" dersini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 2022-22023 akademik yıl açılış törenine katılarak, "Gençlik ve Girişimcilik" dersini anlattı.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şunlara değindi:

"Üniversitelerimiz bilginin üretildiği mekanlar olarak ifade edilir. Bir yandan ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan kaynağını ve bu anlamda gençleri girişimcilik gibi üretim gibi alanlarda desteklemeyi bir öncelik olarak görmeli ve bu konuda teşvik etmeli diye düşünüyorum. Spor, Türkiye’nin yükselen alanlarından bir tanesi, daha önce sporcusu olmayan branşları dahi vardı. Sadece katılmak için katıldığı müsabakalar vardı. Türkiye artık her bir branşta gözü en yukarıda olan ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir ülke. Tabii ki de bunların hiçbiri tesadüf değil. O yüzden biz bu 21 yıllık süreçte dünyanın en büyük alt yapılarına sahip bir ülke haline geldik. Eksik olan alanları birlikte geliştireceğiz birlikte inşa edeceğiz."