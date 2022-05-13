Bakan Kasapoğlu Anıtkabir’i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’e ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu’na ziyarette 81 ilden gelen gençler ve milli sporcular eşlik etti. Kasapoğlu’nun Anıtkabir mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu. Kasapoğlu, burada gerçekleştirilen törenin ardından Misak-ı Milli Kalesi’nde yer alan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kasapoğlu’nun deftere yazdığı notta şu ifadeler yer aldı:

“Aziz Atatürk, her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız Gençlik Haftası münasebetiyle, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle beraber manevi huzurunuzdayız. Büyük mücadelelerle işgalden kurtarılan ve sizden emanet olan bu ülkeye emekle ve sadakatle sahip çıkıyoruz. Ülkemizi sevmenin kuru bir sözden fazlası olduğunu çok iyi bilerek; üreterek ve çalışarak, ’Lider ülke Türkiye’ idealine güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda aydınlık yüzlü gençlerimizle omuz omuzayız. Onların yarınlara umutla bakan gözleri, en büyük gücümüz. Sizlerden devraldığı milli mücadele ruhunu; bilimde, sanatta ve sporda yaşatmaya devam eden gençler, uluslararası alanlarda ay yıldızımızı şerefle dalgalandırmaya devam ediyor. Emanetlerinizi birlik ve beraberlik ruhuyla gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Gençlik Haftası vesilesiyle, sizi, silah arkadaşlarınızı, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Program, Bakan Kasapoğlu’nun Anıtkabir’in önünde gençlerle fotoğraf çektirmesinin ardından tamamlandı.