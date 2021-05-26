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Bakan Kasapoğlu Altınordu-Altay finaline geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu-Altay mücadelesini tribünden takip etti.

Spor 26.05.2021, 20:14
Bakan Kasapoğlu Altınordu-Altay finaline geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu-Altay mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği Altınordu-Altay mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokolden takip etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’na gelen Bakan Kasapoğlu’na Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da eşlik etti.
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