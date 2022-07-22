Bakan Kasapoğlu Akşehir’de incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi incelemede bulunmak üzere Konya’nın Akşehir ilçesine geldi.

Akşam saatlerinde ilçeye gelen Bakan Kasapoğlu ilk olarak tadilat çalışmaları başlayan Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunu gezdi. Stadyum önünde Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet için Akşehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de meşale yakarak tezahürat yaptı. Gençlerin yoğun ilgisi ile stadyumda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu’ndan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yeni bir stadyum talebinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra yürüyerek Akşehir Gençlik Merkezi’ne geçti. Burada basketbol oynayan gençlerle kısa bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra gençlerin isteğini kırmayarak basket atışları yaptı. Gençler ve velileriyle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu daha sonra Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerine geçti. Buradaki istişarenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na üzerinde tarihi Akşehir Evlerinin bulunduğu bir tablo armağan edildi. Bakan Kasapoğlu temaslarının ardından Akşehir’den ayrıldı.