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Bakan Kasapoğlu, Abdullah Avcı’ya plaket verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı plaket verdi.
Spor 03.11.2022, 21:22
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaploğlu, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı plaket verdi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor ile Ferencvaros maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya plaket takdim etti.