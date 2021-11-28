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Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan 9 spor tesisinin toplu açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Spor 28.11.2021, 17:41
Bakan Kasapoğlu 9 spor tesisinin açılışını yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan 9 spor tesisinin toplu açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Fıstıklık Spor Salonu’nda düzenlenen toplu açılışa Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Açılışla birlikte Dumlupınar, Ertuğrul Gazi Spor, Yeşilevler, Karaca Ahmet, Beykent, Kuzeyşehir, Kurbanbaba, İncilikaya, Fıstıklık Spor Salonları Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı eğitmenlerce eğitimlerine başladı. Tesislerde çok amaçlı kapalı spor salonunun yanı sıra, fitness salonu, antrenman alanları bulunuyor.

Açılış programına Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve milletvekillerinin yanı sır şehir protokolü ile gençler katıldı.

Kasapoğlu: “Gençleri bu tesislere davet ediyorum”

Açılışta konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep’in gençlerinin ve sporcularının her zaman yanında olduklarını belirterek, “Spor salonlarımızın hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep spor ile birlikte ayrıca madalyaların, kupaların, yıldızların, şampiyonların şehri. Bu yüzden başarılarla, farklı branşlarda, Gazi şehri, ilçelerini, ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Son yıllarda en verimli gelişmeleri, projelerimizi sizlerle, gençlerle açmak nasip oldu. Bu iş birliğinin tüm Türkiye’ye örnek olması lazım. Burada bugün büyük bir şenlik var. Gençlerimizi bu açılan tesislere davet ediyor, bu eşsiz imkanlardan yaralanmasını istiyorum. Sizlerin bir hemşehrisi, kardeşi olarak yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak el ele vererek ümidimiz gençler için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Şahin: “Artık ‘Spor Şehri Gaziantep’ diyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yapılan açılışlar için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyerek, “Ne zaman bakanımızın kapısını çaldığımızda, ne istediysek daha fazlasını verdi bizlere, ne dediysek hemen yaparak ‘Antep’in gençleri her şeyin en iyisine layıktır’ dedi. Sanayi şehriyiz ama bir türlü spor şehriyiz diyememiştik. Artık ‘Spor Şehri Gaziantep’ diyoruz. Gençlerimizin aldığı madalyalar kendiliğinden olmuyor. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan bizlere ilham veriyor ışık tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Gaziantep her şeyin en iyisine layık’ dedi. Önümüzde uzun ince bir yol var. Gençlik bizim geleceğimiz. Hep birlikte spordaki gücümüzü bütün dünyaya göstereceğiz. Yüzme ile tesislerimizi tamamladık. Elimizde çok güzel bir protokol var. Bu protokolle Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli’nin gençlerinin bütün ihtiyaçları, bütün spor tesisleri bakanların, milletvekillerinin, imzası ile tamamlanıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile protokol üyeleri açılış kurdelesini sporcularla birlikte kesti.

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