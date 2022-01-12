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Bakan Kasapoğlu: "3 milyon 900 bin öğrencinin yetenek taramalarına başlandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasının yapılacağını söyledi.

Spor 12.01.2022, 11:53
Bakan Kasapoğlu: "3 milyon 900 bin öğrencinin yetenek taramalarına başlandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasının yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, tüm branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde başlatılan Sportif Yetenek Taraması Programı’nda gelinen son durumu açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı programı olan Sportif Yetenek Taraması hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, haziran ayına kadar 81 ilde 3 milyon 900 bin öğrencinin taranacağını ve taramalara 16 Aralık 2021 tarihinde ortaokul 5. sınıf öğrencileriyle başlandığını duyurdu. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin taramalarına da şubat ayında başlanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, ilk grup öğrencilerinin yer aldığı 2017 - 2018 döneminden eğitimlerini tamamlayan 12 bin 677 öğrencinin Yetenek Spor Karneleri’nin e-Devlet üzerinden açıklandığını bildirdi.

"3 milyon 900 bin öğrencimizle buluşmayı hedefliyoruz"

Bakan Kasapoğlu, programın korona virüs salgını nedeniyle kesintiye uğramasına rağmen antrenör, öğretmen ve ilgili personelin katılımıyla sürdürülmeye gayret edildiğini belirterek, "Pandemi koşulları el verdiği sürece sportif yetenek taramalarımız devam ediyor. 2018-2019 grubu 802 bin 946 öğrenci genel tarama test ve ölçümlere katıldı. Spora yatkın bulunan 102 bin öğrenci eğitimlere davet edildi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam eden 37 bin 890 öğrencimiz yüz yüze eğitimlere çağrıldı. 2019 - 2020 grubunun genel tarama test ve ölçümleri yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci ile Mart 2020’de başlamış ancak pandemi nedeniyle tamamlanamamıştı. Haziran ayına kadar bu grubun taramalarını tamamlamayı planlıyoruz. 2020 - 2021 ve 2021 - 2022 gruplarındaki toplam 2 milyon 600 bin öğrencinin genel tarama test ve ölçümleri Şubat-Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Özetle bu yıl yaklaşık 3 milyon 900 bin öğrencimiz ile Sportif Yetenek Taraması kapsamında buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

"12 bin 677 öğrencinin Spor Karneleri e-Devlet üzerinden açıklandı"

Program ile spora başlama yaşında bulunan spora yatkın çocukların tespit edilerek spor branşlarına yönlendirilmelerinin hedeflendiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz temel motorik ve antropometrik özelliklerine göre taranıyor. Bakanlığımız tarafından uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 2017-2018 dönemi genel taramalarında spora yatkın bulunarak, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programını tamamlayan 12 bin 677 öğrencimizin Spor Karnelerini e-devlet üzerinden açıkladık. Öğrenciler ve veliler, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi, Yetenek Tarama modülü üzerinden branşa yönlendirme Yetenek Spor Karnelerine erişim sağladılar. Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Yetenek Taraması İl Yürütme Birimine başvurarak kendileri için en uygun branş veya branşlarını belirleyerek sportif çalışmalarına başladılar. Bu öğrencilerimizin takibini Sağlık Bakanlığımızla da protokol imzalayarak postür analizlerini, görme, işitme, düztabanlık gibi genel sağlık taramalarını, somatotip ölçümlerinin yapacağız. Ayrıca özel okullarla yaptığımız anlaşmaları ortaokul ve ilkokul kapsamında genişleterek özellikle yetenek taramasında devam eden öğrencilerimizin faydalanmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Sporda en önlerde olmayı hak eden bir ülkeyiz”

Bakan Kasapoğlu, 81 ilde uygulanan Sportif Yetenek Taraması Programıyla öğrencilerin hangi branşa yeteneği olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu toprakların çocuklarının ruhunda inanç ve çalışma azmi var. Dolayısıyla yetenekleri keşfetmek zor olmuyor. Biz sporda en önlerde olmayı hak eden bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa’dan çok daha iyi statlara, salonlara sahibiz. Tesisleşmenin büyük ölçüde tamamlanmasıyla bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla, Sportif Yetenek Taraması Programı’nı başlattık. Sporu tabana yaymak tek bir kurumun yapabileceği bir şey değil. İş birliği gerek. Okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma adına, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliklerimiz var. Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, liseye, üniversiteye bu anlamda iş birliklerini daha da güçlendirmek durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında ortaya koyduğumuz bu uygulamayla öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programıyla yarınların şampiyonlarını en güçlü şekilde yetiştireceğiz."

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