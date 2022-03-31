banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Bakan Kasapoğlu: “2020-2021 öğretim döneminde ‘Gönüllülük’ dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sadece 2019 değil bundan sonra her yıl gönüllülük yılı dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

Spor 31.03.2022, 13:57
Bakan Kasapoğlu: “2020-2021 öğretim döneminde ‘Gönüllülük’ dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sadece 2019 değil bundan sonra her yıl gönüllülük yılı dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

Gönüllülük Projeleri çerçevesinde düzenlenen ödül törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda gençlerle buluştu.

“Bundan sonra her yıl gönüllülük yılı”

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılının ‘Gönüllülük’ yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Sadece 2019 değil bundan sonra her yıl ’gönüllülük yılı’ dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Yolun hemen başında gönüllülük yılı strateji belgesini tüm kamuoyu ile paylaştık. Gönüllülük kültürünü güçlendirilmesi ve bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı, düzenlemeler, risk yönetimi, gönüllü yönetimi ve gönüllü eğitiminin güçlendirilmesi, bunlara bağlı olarak kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik. Buna göre ilk olarak kurumlar arasında gönüllülük iş birliği protokollerini hayata geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve bazı yerel yönetimlerimiz ile çok önemli iş birliklerine imza attık” diye konuştu.

“‘Gönüllülük’ dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık”

Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptıkları anlaşmaya değinen ve gönüllülüğün ders olarak işlenmesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “YÖK ile iş birliği kapsamında 2020-2021 öğretim döneminde ‘Gönüllülük’ dersini seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık. Burada ilgi ve merak önemli bir ölçü. Ben bu çerçevede bu dersin çok yeni bir başlangıç olmasına rağmen 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren 76 üniversitede binlerce öğrencinin bu dersi seçmesi, başlangıç açısından memnuniyet verici, heyecan verici bir tablo. Ve bu sayının her yıl katlanarak devam etmesi ve yarınlar adına verdiği umutta ‘Gönüllülük’ denince uyanan merakı, heyecanı göstermesi açısından çok ama çok ayrı bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Gençlerle birlikte karar alma mekanizmalarından itibaren süreçleri birlikte planlayıp, yürütüp, yönetip ve denetleyip tüm sistemi gençlerle birlikte yönetmekten de ayrıca bir heyecan duyduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “O yüzden ‘Gençlik Katılımı’ yılı ilan ettik biliyorsunuz 2022’yi ve bu ilkenin, bu yolun en başından beri sahiplendiğimiz, benimsediğimiz ilke olmasının da öneminin, ehemmiyetinin çok ayrı olduğunu da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ‘Gençlik Katılımı’ yılında, gençlerimiz arasında katılımın farkındalığının arttırılması ve bu anlamda gençlerimizin bakış açısıyla birlikte pek çok çalışmanın da ayrı bir dinamizm kazanması bizler için çok ama çok mühim bir nokta zira gençlerin ortaya koyduğu dinamizm ve bu anlamda ortaya çıkan sonuçlar pek çok yönüyle ayrı bir sinerjiyi doğurması açısından da bizleri mutlu ediyor."

“’Gençlik Katılımı’ yılını sizler bu sürece ne kadar çok dahil olursanız o kadar güçlü kılarız”

Bütçe döneminde ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ isimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Katılımcılık önemli bir perspektif bizim için ve bu perspektifin güçlendirilmesi yine sizlerin katılımıyla olması gereken bir konu. O yüzden bu anlamdaki iletişimimizi güçlendirelim. Gençlik Katılımı yılını sizler bu sürece ne kadar çok dahil olursanız o kadar güçlü kılarız diye düşünüyorum. O yüzden örneğin geçtiğimiz yılki ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ çalışmasının inanıyorum ki şu salondaki sonuçlarının önümüzdeki katılımcılık mekanizmalarında inşallah sizlerin ilgisiyle çok daha farklı noktalara geleceği de bizim için bir umuttur” ifadelerine yer verdi.

2012 yılından beri ‘Fikir sizden Destek Bizden’ başlıklı bir çalışmaları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik projeleri destek programı. Bu projeleri sizler yazıyorsunuz, bakanlığımız değerlendiriyor, çalışıyor, katkı ortaya koyuyor ve birlikte alanda bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Malatya’dan, Maraş’tan, Aksaray’dan; Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız, STK’larımız var. Çevre projelerinden insani yardıma, eğitimden yaşlı insanlarımıza destek projelerine kadar çok geniş bir yelpaze. Bu yelpazede yer alan projelerin zenginliği ve bu projelerin daha nitelikli hale gelmesi, bizlerin en önemli hedeflerinden biri” değerlendirmesini yaptı.

Kasapoğlu şöyle devam etti:

"2012 yılından beri bu proje desteklerinde bir adım dahi geri atmadık aksine her yıl bütçesel anlamda, proje sayısı anlamında desteklerimizi büyüttük ve bunları büyütmeye de devam edeceğiz. 81 ilden 5100 projeyi destekledik bugüne kadar ve finansman anlamında 300 milyondan fazla bir destek söz konusu. ‘Gönüllülük’ yılı sonrası da son 2 yılda 250 gönüllülük projesini destekledik."

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19