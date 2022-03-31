Bakan Kasapoğlu: “2020-2021 öğretim döneminde ‘Gönüllülük’ dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sadece 2019 değil bundan sonra her yıl gönüllülük yılı dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz" dedi.

Gönüllülük Projeleri çerçevesinde düzenlenen ödül törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda gençlerle buluştu.

“Bundan sonra her yıl gönüllülük yılı”

Bakan Kasapoğlu, 2019 yılının ‘Gönüllülük’ yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Sadece 2019 değil bundan sonra her yıl ’gönüllülük yılı’ dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Yolun hemen başında gönüllülük yılı strateji belgesini tüm kamuoyu ile paylaştık. Gönüllülük kültürünü güçlendirilmesi ve bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı, düzenlemeler, risk yönetimi, gönüllü yönetimi ve gönüllü eğitiminin güçlendirilmesi, bunlara bağlı olarak kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik. Buna göre ilk olarak kurumlar arasında gönüllülük iş birliği protokollerini hayata geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve bazı yerel yönetimlerimiz ile çok önemli iş birliklerine imza attık” diye konuştu.

“‘Gönüllülük’ dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık”

Yüksek Öğretim Kurumu ile yaptıkları anlaşmaya değinen ve gönüllülüğün ders olarak işlenmesine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “YÖK ile iş birliği kapsamında 2020-2021 öğretim döneminde ‘Gönüllülük’ dersini seçmeli ders olarak okutulmasını hep birlikte sağladık. Burada ilgi ve merak önemli bir ölçü. Ben bu çerçevede bu dersin çok yeni bir başlangıç olmasına rağmen 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren 76 üniversitede binlerce öğrencinin bu dersi seçmesi, başlangıç açısından memnuniyet verici, heyecan verici bir tablo. Ve bu sayının her yıl katlanarak devam etmesi ve yarınlar adına verdiği umutta ‘Gönüllülük’ denince uyanan merakı, heyecanı göstermesi açısından çok ama çok ayrı bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Gençlerle birlikte karar alma mekanizmalarından itibaren süreçleri birlikte planlayıp, yürütüp, yönetip ve denetleyip tüm sistemi gençlerle birlikte yönetmekten de ayrıca bir heyecan duyduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “O yüzden ‘Gençlik Katılımı’ yılı ilan ettik biliyorsunuz 2022’yi ve bu ilkenin, bu yolun en başından beri sahiplendiğimiz, benimsediğimiz ilke olmasının da öneminin, ehemmiyetinin çok ayrı olduğunu da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ‘Gençlik Katılımı’ yılında, gençlerimiz arasında katılımın farkındalığının arttırılması ve bu anlamda gençlerimizin bakış açısıyla birlikte pek çok çalışmanın da ayrı bir dinamizm kazanması bizler için çok ama çok mühim bir nokta zira gençlerin ortaya koyduğu dinamizm ve bu anlamda ortaya çıkan sonuçlar pek çok yönüyle ayrı bir sinerjiyi doğurması açısından da bizleri mutlu ediyor."

“’Gençlik Katılımı’ yılını sizler bu sürece ne kadar çok dahil olursanız o kadar güçlü kılarız”

Bütçe döneminde ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ isimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Katılımcılık önemli bir perspektif bizim için ve bu perspektifin güçlendirilmesi yine sizlerin katılımıyla olması gereken bir konu. O yüzden bu anlamdaki iletişimimizi güçlendirelim. Gençlik Katılımı yılını sizler bu sürece ne kadar çok dahil olursanız o kadar güçlü kılarız diye düşünüyorum. O yüzden örneğin geçtiğimiz yılki ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ çalışmasının inanıyorum ki şu salondaki sonuçlarının önümüzdeki katılımcılık mekanizmalarında inşallah sizlerin ilgisiyle çok daha farklı noktalara geleceği de bizim için bir umuttur” ifadelerine yer verdi.

2012 yılından beri ‘Fikir sizden Destek Bizden’ başlıklı bir çalışmaları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik projeleri destek programı. Bu projeleri sizler yazıyorsunuz, bakanlığımız değerlendiriyor, çalışıyor, katkı ortaya koyuyor ve birlikte alanda bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Malatya’dan, Maraş’tan, Aksaray’dan; Türkiye’nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız, STK’larımız var. Çevre projelerinden insani yardıma, eğitimden yaşlı insanlarımıza destek projelerine kadar çok geniş bir yelpaze. Bu yelpazede yer alan projelerin zenginliği ve bu projelerin daha nitelikli hale gelmesi, bizlerin en önemli hedeflerinden biri” değerlendirmesini yaptı.

Kasapoğlu şöyle devam etti:

"2012 yılından beri bu proje desteklerinde bir adım dahi geri atmadık aksine her yıl bütçesel anlamda, proje sayısı anlamında desteklerimizi büyüttük ve bunları büyütmeye de devam edeceğiz. 81 ilden 5100 projeyi destekledik bugüne kadar ve finansman anlamında 300 milyondan fazla bir destek söz konusu. ‘Gönüllülük’ yılı sonrası da son 2 yılda 250 gönüllülük projesini destekledik."