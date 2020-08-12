Bakan Kasapoğlu: "20 milyon gençle dünyanın en genç nüfusuna sahip birkaç ülkeden birisiyiz"

Kocaeli’de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “20 milyon gençle dünyanın en genç nüfusuna sahip birkaç ülkeden birisiyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Bakan Kasapoğlu’nun Kocaeli’deki ilk durağı Kocaeli Valiliği oldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile bir araya gelen Kasapoğlu’na AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada parti teşkilatı ile buluşan Kasapoğlu, spora yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktararak, "Çıtayı hep en üste çıkartmanın peşindeyiz, inancındayız. Bu vesileyle de yaptığımız pek çok çalışma var. Bu çalışmaları nasıl daha yukarı taşıyacağımızın arayışı içerisindeyiz. Bu ziyaretimizin vesilesi de hem Kocaeli’nin bugünleri hem yarınlarını hem de gençlerini yarınlara taşıyacak çalışmalar yapmak hem de bugün gerekli çalışmaları Kocaeli’nin değerli halkının en güzeline sahip olması için bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz ve bizler için bir heyecandır" şeklinde konuştu.

"20 milyon gençle dünyanın en genç nüfusuna sahip birkaç ülkeden birisiyiz"

Gençlere önem verdiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bundan sonra da el birliğiyle gerek teşkilatımız, gerek milletvekillerimiz, gerek belediye başkanlarımızla Kocaeli’yi çok çok yukarılara taşımak istiyoruz. Sporda öncü bir misyonu var. Bunu daha farklı başarılarla taçlandırmayı amaçlıyoruz. Gençlik bizim en büyük umudumuz, gücümüz. 20 milyon gençle bırakın Avrupa’yı dünyanın en genç nüfusuna sahip birkaç ülkeden birisiyiz. O yüzden gençlerimiz için her anı, imkanı önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Gerek yurtlarımızla gerek gençlik merkezlerimizle, spor imkanlarımızla, iş birliklerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Belediyelerimiz bizim bu anlamda en büyük paydaşımız. Onlarla iş birlikleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu’nu karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, spora yönelik çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.