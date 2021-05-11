Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs sebebiyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Kasapoğlu’nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu daha sona 18 TOHM sporcusu, 27 genç ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne ise şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığınız meşale, istiklâl mücadelemizin ilk adımıydı. Bu ilk adımdan 102 yıl sonra, yalnız Türkiye’nin değil, bütün insanlığın umudu olan gençlerimizle manevî huzurunuzdayız. Bu memleketin istiklâlini hediye, istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlerimiz, ülkesine ve miras kalan bütün değerlerine sadakatle sahip çıkıyorlar. Tarihimizin tüm kahramanlarından devraldığımız millî mücadele ruhu; gözleri umut ve kararlılıkla parlayan genç arkadaşlarımızın gönlünde hâlâ yaşıyor, yaşamaya devam edecek.

Onların gözlerindeki ışık, bu güzel vatanın geleceğini aydınlatıyor. Bütün gayretimiz, bu ışığın daha çok parlaması için var gücümüzle onların yanında olmak, desteğimizi her zaman yanlarında hissetmelerini sağlamaktır.

Zorluklarla başa çıkmanın ne olduğunu altın harflerle yazan şanlı tarihimizden aldığımız güçle, Türkiye’nin yarınları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, kalplerdeki coşku ve sevinci çoğaltacak Gençlik Haftası’nın kutlu olmasını diliyor; bağımsızlığımız ve bugünlerimiz için mücadele eden siz ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet, hürmet ve minnetle yâd ediyorum.

Ruhunuz şâd olsun.”