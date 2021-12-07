Bakan Gül: “Emeği geçen herkesi kutluyorum”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının karşı karşıya geldiği dostluk maçından sonra konuştu. Kadına karşı her türlü şiddete karşı olduklarını söyleyen Bakan Gül, gerçekleşen organizasyon için de emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın ‘Kadına Şiddete Son’ diyerek gerçekleştirdiği dostluk maçının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Skorun önemli olmadığını ve kazananın kadınlar olduğunu söyleyen Bakan Gül, “Bugün ’Kadına şiddete son’ mesajıyla çok önemli bir etkinlik izledik. Ülkemizin iki köklü takımının kadın futbol takımları, toplumsal farkındalık oluşturmak üzere bu maçı oynadılar. Bu anlamda da önemli bir mesaj verildi. Her anlamda kadına şiddete karşıyız. Her türlü eylemin karşısındayız. Bu mücadeleyi her alanda, her zaman yapmak gerekmekte. Bu siyaset üstü bir mesele. Toplumun her kesiminin, her alanında verilmesi gereken bir mücadele. Bu konudaki her türlü projeye biz destek veriyoruz. Kadına şiddete karşı sıfır toleransla bu konuda farkındalık getiren bu tip etkinliklerin, çok önemli ve anlamlı olduklarını düşünüyoruz. Adalet Bakanlığı olarak, ‘adliyelerde yalnız değilsiniz’ şeklinde birkaç yıldır uygulamaya koyduğumuz projeler var. Kadınların uğramış olduğu her türlü mağduriyet ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Ben emeği geçen iki futbol takımımızın da yöneticilerini, oyuncularını tebrik ediyorum. Kadına yönelik şiddeti hiçbir zaman, hiçbir yerde görmemek dileğiyle. Bir kadının bile suça maruz kalmadığı, şiddete maruz kalmadığı bir dünya dileğiyle. Emeği geçen herkesi kutluyorum” açıklamasını yaptı.