banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Bakan Dönmez’e teşekkür pankartı

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Gölpazarı Belediyespor taraftarları, 2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirmişti. Bu istek sonrası Gölpazarı Belediyespor yenilenen stadında ilk kez sahaya çıkarken, taraftarlar bu kez teşekkür pankartı açtı.

Spor 25.10.2021, 12:54
Bakan Dönmez’e teşekkür pankartı

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Gölpazarı Belediyespor taraftarları, 2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirmişti. Bu istek sonrası Gölpazarı Belediyespor yenilenen stadında ilk kez sahaya çıkarken, taraftarlar bu kez teşekkür pankartı açtı.

2018 yılının ekim ayında bir Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Gölpazarı Belediyespor taraftarları olan Gölpa Gençlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den stadyumlarının yenilenme isteğini pankartla dile getirmişti. O gün Gölpazarı İlçe Stadı’nda Bozüyük temsilcisi İçköyspor ile karşı karşıya gelen Gölpazarı Belediyespor’un taraftar grubu Gölpa Gençlik bir pankart açmıştı. Gölpazarılı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ithafen, "Sayın Bakanım tarlada değil sahada oynamak istiyoruz. Gereğini arz ederiz. Gölpa Gençlik" ifadelerine yer vermişti. Bu pankart sonrası Bakan Dönmez duyarsız kalmayarak, memleketinin stadının yenilenmesi için girişler başlatmıştı. Soyunma odası, tribünleri ve köstebek tarlasını andıran zeminin yenilenmesi sonrası Gölpazarıspor Bilecik 1. Amatör Lig 2020-2021 futbol sezonunun ikinci haftasında kendi sahasında seyircinin önüne çıktı. Gölpazarı Belediyespor taraftarları bu kez de "Sesimizi duydunuz, teşekkür ederiz sayın bakanım. Gölpa Gençlik" yazılı pankart açtılar. Gölpazarı Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Demirköyspor’u 23’üncü dakikada takım kaptanı Ali Onur Şen, 70’inci dakikada Burak Açıkgöz ve 83’üncü dakika Akın Baydemir’in golü ile 3-0 kazandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2