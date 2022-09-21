Baja Troia Türkiye 22 Eylül’de başlıyor

İstanbul Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen ve 2022 yılı takviminde FIA Cross-Country Bajas European Cup Aday Yarış statüsüne alınan Uluslararası Baja Troia Türkiye yarışması 22-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yarışın bu sene, 2022 yılı FIA Cross-Country Bajas European Cup Aday Yarış statüsüne alındığını belirten İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi, “İstanbul Off-Road kulübü olarak düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Baja Troia yarışımız, yarın inşallah güzel bir seremoni ile start almış olacak. Bu sene FIA aday yarışı statüsüne geldik. Bu son 4 senede yaptığımız yarışın bir tescillenmesi oluyor. Bir FIA yarışı olduğumuz zaman bu Türkiye adına bir başarı olmuş olacak. Çünkü Off-Road dalında FIA yarışı olarak ilk defa bir kulüp, organizasyon onurlandırılmış olacak. Bu bizim için çok değerli, geçen yıl yarışmacı sayısıyla rekor kırmıştık. 50 araç katılmıştık bunun yaklaşık 14’ü yabancı. Bu sene 42’de kaldı kayıt ama yine de bizim için güzel bir rakam. FIA yarışı olduğumuz için FIA takvimini takip eden yarışlarda mecburen buraya gelecekleri için önümüzdeki sene bu rakamların daha da artmasını, yabancı katılımın çok daha yüksek olmasını bekliyoruz” dedi.

Tüfekçi sözlerinin devamında ise şu cümleleri kullandı:

“Bu sene Polonya’dan, Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan ve İtalya’dan gelen ekiplerimiz var. Özellikle İtalya Rally Art ekibi gayet kalabalık bir katılım sergiliyorlar. 8 araçları var. Onların iddialı araçları geliyor. Dakar kovalayan bazı araçlar da var aralarında. Son derece keyifli bir yarış olacak.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi’nin destekleriyle EETTS / Doğu Avrupa Off-Road Serisi’nin bir ayağı olarak organize edilen Baja Troia Türkiye, bu sene 22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.