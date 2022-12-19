Baja Kupası sona erdi

2022 TOSFED Baja Kupası dördüncü ve son ayağı olan Baja Prusias’a Düzce ev sahipliği yaptı.

Düzce’de dört ayrı sınıftan 20 araç ve 40 sporcunun katıldığı 2022 TOSFED Baja Kupası’nın son etap yarışları sona erdi. Direksiyon başına geçen pilotlar, Fındıklı Aksu’da yer alan 53,51 kilometre uzunluğundaki Ferdi Kılıçoğlu etabını geçerek ilk günü noktaladı.

Pazar günü Yahyalar mevkiine yönelen ekipler bu kez 48,65 kilometre uzunluğundaki Şampiyon Düzcespor etabını iki kez geçerek servis alanında zorlu yarışı tamamlayabilmek için mücadele ettiler.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’nın da yakından takip ettiği 2022 TOSFED Baja Kupası, ödül töreni ile son buldu.