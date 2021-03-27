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Bahreyn’de ilk sırayı Max Verstappen kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix’sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Spor 27.03.2021, 20:10
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Bahreyn’de ilk sırayı Max Verstappen kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix’sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix’sinde sıralama turları yapıldı. 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti’nde gerçekleşen sıralama turlarında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen 1:28.997’lik dereceyle ilk sıranın sahibi oldu. Verstappen’in ardından Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Mercedes’in diğer sürücüsü Finlandiyalı Valtteri Bottas ise üçüncü oldu.

Sezonun ilk yarışı yarın TSİ 18.00’de 57 tur üzerinden yapılacak.
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