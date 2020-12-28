Bahçeşehir Koleji’nde Erhan Ernak dönemi
2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak’ı getirdi.
2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak’ı getirdi.
Basketbol Süper Lig takımlarından Bahçeşehir Koleji’nin yeni başantrenörü Erhan Anak oldu. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurulduğu 2017 senesinden bugüne kadar kırmızı - lacivert renklere yardımcı antrenör olarak hizmet eden Ernak, sezon sonuna kadar takımımızın başında sahaya çıkacaktır.
Zafer Aktaş’tan boşalan başantrenörlük görevini, 9 Aralık’ta oynanan 7DAYS EuroCup, Partizan NIS Belgrad maçından bu yana ifa eden Erhan Ernak, takımımızın başında çıktığı maçlarda Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrılmıştı.Otuz seneye yakın bir süre altyapılarda görev yapan ve basketbol camiasının sevilen simalarından biri haline gelen Erhan Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12