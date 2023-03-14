Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak istifa etti

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak görevinden istifa etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nde ayrılık yaşandı. Başantrenör Erhan Ernak görevinden istifa etti. 2.5 sezondur Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nı çalıştıran Ernak, FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu ile Türkiye’nin üçüncü ve en genç kupa sahibi olan Türk antrenör olma başarısı gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulduğu 2017 yılından bu yana kulübümüzde yardımcı antrenörlük, altyapılardan sorumlu antrenörlük ve 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da baş antrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Erhan Ernak, görevini bırakma kararı almıştır.

2022-2023 sezonuyla birlikte Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımımızın 6. sezonuna başlayan Erhan Ernak, baş antrenörlük görevini sürdürdüğü 2,5 sezonda da önemli başarılara imza atmıştır. Erhan Ernak idaresinde 2021-2022 senesi Türkiye Kupası’na katılma, 2021-2022 sezonu FIBA Europe Cup Şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi play off oynama başarısı, 2022-2023 sezonu Türkiye Kupasına ve FIBA Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısı göstermiştir.

Bahçeşehir Koleji ailesine kuruluşu itibariyle katılan; altyapılarımızda sayısız sporcu yetişmesine katkı sağlayan; duruşu, karakteri ve iletişimiyle örnek bir spor adamı olan koçumuz Erhan Ernak’a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve Türk basketboluna yaptığı bugüne kadarki değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."