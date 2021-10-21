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Bahçeşehir Koleji'nden müthiş geri dönüş!
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında Yunanistan ekibi Iraklis'i 64-63 yenerek 2'de 2 yaptı.
Spor 21.10.2021, 10:32
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda 15 sayı geriye düştüğü mücadele Iraklis'i deplasmanda 64-63 mağlup etmeyi başardı.
Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-12 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 35-29 önde girdi.
Iraklis, üçüncü periyodu 51-43 önde bitirse de Bahçeşehir Koleji son çeyrekteki skorer performansıyla müsabakayı 64-63 kazandı.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ikide iki yaptı, Iraklis ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nin 2 galibiyeti bulunuyor.
Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.