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Bahçeşehir Koleji'nden müthiş geri dönüş!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında Yunanistan ekibi Iraklis'i 64-63 yenerek 2'de 2 yaptı.

Spor 21.10.2021, 10:32
Bahçeşehir Koleji'nden müthiş geri dönüş!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda 15 sayı geriye düştüğü mücadele Iraklis'i deplasmanda 64-63 mağlup etmeyi başardı.

Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-12 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 35-29 önde girdi.

Iraklis, üçüncü periyodu 51-43 önde bitirse de Bahçeşehir Koleji son çeyrekteki skorer performansıyla müsabakayı 64-63 kazandı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ikide iki yaptı, Iraklis ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında Karadağ ekibi Mornar Bar'ı 75-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nin 2 galibiyeti bulunuyor.

Iraklis ise ilk müsabakasında Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'e deplasmanda 71-63 mağlup oldu.

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