Bahattin Şimşek sahadan polisle çıktı!

DG Sivasspor ile Adana Demirspor’un 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda tansiyon yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği hakem Bahattin Şimşek ile yardımcıları, sahadan polis eşliğinde çıkabildi.

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Sivasspor - Adana Demirspor maçı, Adana temsilcisinin son dakikada attığı penaltı golüyle 1-1 eşitlikle sona erdi. 90 dakikanın sona ermesiyle sahada tansiyon yükseldi.

Sivasspor cephesi, maçın hakemi Bahattin Şimşek’e sert tepki gösterdi. Şimşek ve ekibi, 90 dakika sonrası bir süre sahada bekledi. Hakemler daha sonra sahayı polis eşliğinde terk etti.