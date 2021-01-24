Bahattin Şimşek 1 ay sonra düdük çaldı

Fenerbahçe’nin sahasında Başakşehir’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada verdiği kararlarla özellikle turuncu-lacivertli camianın tepkisini çeken ve TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir süredir dinlendirilen hakem Bahattin Şimşek, söz konusu mücadeleden 1 ay sonra Bandırmaspor-Ümraniyspor maçında düdük çaldı.

Süper Lig’in 14. haftasın Fenerbahçe, konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etmiş ve zirve yolunda önemli bir üç puanın sahibi olmuştu. Ancak bu müsabakada skordan çok hakem Bahattin Şimşek’in verdiği kararla konuşuldu. Şimşek, turuncu-lacivertli takımdan Rafael ile İrfan Can’ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk’u kırmızı kartla oyun dışına göndermiş ve turuncu-lacivertli camianın tepkisini çekmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise Brezilyalı futbolcu Rafael’in ilk sarı kartı ile 2. sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartı iptal etmişti.

Bu karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (TFF) tarafından uzun süre dinlendirilen Bahattin Şimşek tam 1 ay sonra sahalara döndü. Şimşek, TFF 1. Lig’de dün oynanan Bandırmaspor-Ümraniyspor maçını yönetti.