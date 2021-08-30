banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yılın düğünü ertelendi!
Yılın düğünü ertelendi!
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı

Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi’yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

Spor 30.08.2021, 15:27
Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları W1 makaralı yay bireysel kategorisinde İranlı rakibi Mohammedreza Zandi’yi mağlup eden milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, W1 makaralı yay bireysel kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Yumenoshima Park’ta yapılan müsabakada İranlı Mohammedreza Zandi ile karşılaşan Bahattin, mücadeleden 139-134 galip ayrılarak bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı takip etti.

Yorumlar (0)
31°
açık