Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor’da

Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk’ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü2nün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bahadır Öztürk’ün, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.