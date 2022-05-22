Bağımlılıklarla mücadele için pedala bastılar

Edirne’de bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ’10. Yeşilay Bisiklet Turu’ düzenlendi.

Bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turu, Atatürk Anıtı önünden başladı. Burada bisiklet gurupları ve Yeşilay gönüllülerine, açılan stantta hediyeler dağıtıldı. Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır birlikte gerçekleştirilen etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar, bisiklet turunda bir araya geldi.

Yaklaşık bin bisikletlinin katıldığı tur, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden Karaağaç Tarihi Lozan Anıtı’na kadar devam etti ve dönüş yapılarak başladığı noktada tamamlandı.

Gençlere ve tüm topluma bağımlılıklara karşı spor bisikletini ve sağlıklı yaşamı sevdirmek amacıyla 81 ilde eşzamanlı olarak bisiklet turu düzenlendiğini söyleyen Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, amacın çocukların, gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşama kavuşmaları olduğunu belirtti.

Beş alanda bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız sürdürdüklerini belirten Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, 10.’su düzenlenen bisiklet turu etkinliğine genel olarak 150 binden fazla katılım sağlandığını söyledi.

Gençliğe sporla ulaşmak istediklerini belirten Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, bağımlılıkla mücadelede sporu önemsediklerini ifade etti.

Aile boyu pedala bastılar

Çocuklarıyla birlikte bisiklet turuna katılan Yeşilay gönüllüsü Banu Gelmez, 2 hafta önce duyurusunu gördüklerini ve bu fırsatı değerlendirmek amacıyla tura katıldıklarını aktardı. Edirne’yi bisikletle gezdiklerini söyleyen Gelmez, "Edirne’ye yeni geldik bisikletlerle gezmeyi seviyoruz. Turist çok fazla olduğu için bisikletlerle daha kolay oluyor. Bu şekilde her yeri keşfediyoruz" dedi.

Bisiklet turuna katılan kişilere çekiliş ile hediye dağıtımı yapıldı. Hediye çekilişinde yağmurluk, polar, tişört, fincan takımı, termos, bisiklet ürünleri ve bisiklet yer aldı.