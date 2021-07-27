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Badminton milli sporcumuz Neslihan Yiğit, ilk maçında galibiyetle başladı

Badminton milli sporcumuz Neslihan Yiğit rakibine büyük üstünlük kurduğu grubundaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany’i 2-0 (21-5, 21-5) mağlup etti.

Spor 27.07.2021, 10:48
Badminton milli sporcumuz Neslihan Yiğit, ilk maçında galibiyetle başladı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.

Musashino Forest Plaza'da Mısırlı Doha Hany ile karşılaşan Neslihan, rakibini 2-0 yendi. Neslihan, 21 dakika süren karşılaşmada iki seti de 21-5'lik skorlarla kazandı.

Neslihan, grubundaki ikinci karşılaşmasını yarın Çinli Yu Fei Chen ile yapacak.

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