banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Bacakları kesildi, yılmadı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

Samsun’da yaşayan kepçe operatörü Kaner Altıntaş (41), 20 yıl önce geçirdiği kazanın ardından bacaklarının diz üzerinden kesilmesine rağmen yaşama azmini hiç kaybetmedi. Halter sporuna başlayan Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu olup, birçok defa derece yaptı.

Spor 02.05.2022, 12:25
Bacakları kesildi, yılmadı 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

Samsun’da yaşayan kepçe operatörü Kaner Altıntaş (41), 20 yıl önce geçirdiği kazanın ardından bacaklarının diz üzerinden kesilmesine rağmen yaşama azmini hiç kaybetmedi. Halter sporuna başlayan Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu olup, birçok defa derece yaptı.

Kaner Altıntaş, 2002 yılında Trabzon’da bir inşaat için temel kazısı yaparken kaza geçirdi. İş makinesinin bulunduğu toprak zeminin kayması sonucu iş makinesi devrildi ve eğimli arazide taklalar attı. Altıntaş, kabinden fırlamasının ardından iş makinesinin dizlerinin üzerinden geçmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi edilen Kaner Altıntaş’ın iki bacağı da diz üzerinden kesildi. 10 yıllık alışma sürecinin ardından halter sporu ile hayata bağlanan Altıntaş, 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle kendisini hayata bağlayan halter sporundan uzaklaşmak üzere olan Kaner Altıntaş, Samsun’da kendi kanıyla yapılan hücre tedavisi (PRP) ve fizik tedavisi ile tekrar spora döndü ve katıldığı son şampiyonada 180 kiloluk halteri kaldırıp, Türkiye şampiyonu oldu.

Bacakları kesildikten sonra 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

20 Mart 2022 tarihinde Kocaeli’de düzenlenen Türkiye ve Avrupa seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan ve bu sporu hocasız evinde tek başına antrenman yaparak devam ettirdiğini belirten Kaner Altıntaş, “2002 yılında trafik kazası geçirdim. Bu kaza sonrası bacaklarım kesildi. 10 yıl psikolojik olarak bu travmaya adapte olamadım. Arkadaş tavsiyesi ile spora yöneldim. O dönemde doktorumuz da sürekli oturduğum için şeker başlangıcı olduğunu ve sporla ilgilenip, kollarımın güçlenmesinin vücuduma iyi geleceğini söyledi. 2014’te ampute halterde Türkiye 2’ncisi, 2015’te Türkiye şampiyonu, 2016’da Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma seçildim. 4 yıllık aranın ardından 2020’de tekrar döndüm. Aranın ardından 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldum” dedi.

"Sakatlıktan dolayı sporu bırakacaktım, tedavi sonrası Türkiye şampiyonu oldum"

Samsun’da geçirdiği tedavi sayesinde sporu bırakmadığını, bir de şampiyon olduğunu belirten Altıntaş, “Engelli halter branşında sporcuyum. 2016 yılında Macaristan’da düzenlenen şampiyonada milli takım adına yarışırken sakatlık geçirdim. Daha sonra spora ara vermek zorunda kaldım. 2020 yılında tekrar haltere başladım. 2020-2021’de Kovid-19 nedeni ile şampiyonalar iptal oldu. 2021 Aralık ayında bir sakatlık geçirdim. Omzumdan daha önce yaşadığım sakatlık tekrar nüksetti. Birçok yerde defalarca tedavi oldum ancak iyileşemedim. Daha sonra Dr. Cengizhan Doğan’ı tavsiye ettiler. Doktorumuz 1 aylık bir tedavi süreci başlattı. Bu süreçte omzum tekrar iyi oldu ve hafif idmanlara başladım. Tedavi başladıktan 2 ay gibi sürede mart ayında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 180 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum. Tedavi sürecim halen devam ediyor. Eylül ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum. Nükseden omuz sakatlığını daha önce de yaşadığım için ne kadar kötü etkilediğini biliyorum. Doktorumuza da geldiğimde ‘devam mı, bitireyim mi?’ diye sordum. Çünkü bu sakatlık ilerleyen yaşlarda daha kötü rahatsızlık veriyor. Doktorum, telaş etmemem gerektiğini söyledi. Bu işte sakatlıktan daha önemlisi umut verilmesi diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Hastaya kendi kanından doğal hücre tedavisi uyguladık ve iyileşti"

Hastaya uygulanan tedaviden bahseden Medicana İnternational Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cengizhan Doğan, "Kaner Altıntaş bize omuz ağrısı şikayeti ile geldi. Emar (MR) ve muayene sonucunda sağ omzunu yukarıya kaldıran, arkaya çeviren tendonlarda tendon intihabı ve kemik ödemi mevcuttu. Ayrıntılı fizik tedavi ve rehabilitasyon planladık. Gerekli ön tedvinin ardından omuz ve kasların güçlenmesi için tedaviye geçtik. Fizik tedavide uyguladığımız ajandanın dışında yüksek yoğunluklu lazer cihazı ve manyetik alan cihazı ile tedavi uyguladık. Tedavi sonrası eklem ve kasları daha da güçlenmeye başladı. Bu tedavi sonrası tendonun tamamen sağlıklı olması için hastanın kendi kanından PRP denilen doğal hücre tedavisini tek seans olarak uyguladık. Bu tedavinin ardından hastamızın şikayetlerinin eskiye göre çok az ve yüzde 90’lık bir iyileşme olduğunu saptadık. Bunun üzerine tekrar spor hayatına dönmesine karar verdik. Kontrollerde herhangi bir spor yaralanması yaşamayacağı kanısına varınca hastamızı uğurladık. Kaner Bey halter gibi ağır bir spor ile uğraşıyor. Tekrar bir sakatlık yaşamaması için sürekli olarak takip ediyoruz. Gerekirse bundan sonraki süreçte bir kez daha kendi kanından PRP uygulayabiliriz. Hastamız tedavi sonrası gayet sağlıklı. Kendi sporunu yapıyor. O mutlu, bizler de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Sakatlığını atlattığını belirten milli halterci Kaner Altıntaş, eylül ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye’ye altın madalya getirmek istediğini vurguladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur