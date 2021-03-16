Babasının oğlu!

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaşmıştı. Kenan Sofuoğlu'na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı. Yaklaşık 1 yıldır kendi pistinde eğittiği 2 yaşındaki oğlu Zayn'i, Formula 1 yarışçısı olarak yetiştirebilmeyi hedeflediğini belirten Sofuoğlu, ayrıca paylaştığı videoları eleştirenlere karşı ise, “Bilmedikleri konular hakkında boş konuşuyorlar” cevabını verdi.

Gönlümden en büyük geçen Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek

2 yaşındaki oğlu Zayn'ın Formula 1 yarışçısı olmasını istediğini kaydeden Sofuoğlu, “Sporcu olmasını isterim ama Zayn 2 yaşında motor veya araba kullanıyor diye çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum, yeteneği varsa bunu ileride görürüz. Ben iyi eğitildiğini düşünüyorum. Benim görüşüm onu annesi ile bırakıp eline bir telefon vererek susturmaktansa, yanıma alarak, eğer hevesi varsa benle beraber motosiklet veya go-kart kullanır diye. O konuda da çok hevesli burada hemen hemen geldiğimde birlikte antrenman yapıyoruz. Kendisi de çok eğleniyor. Benim yetiştirdiğim motosiklet yarışçıları var Avrupa'da başarılı işler yapıyorlar. Gönlümden en büyük geçen şey bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa yeteneği ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip, yetiştirip onu Formula 1'e yetiştirmek isterim. Dediğim gibi bunları konuşmak için çok erken, kendisi çok eğleniyor ve zevk alıyor. Bizde onu bu konuda eğitiyoruz. Zaman bize gösterecek yeteneğinin ne kadar olduğunu” dedi.

Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar

Çocuğunun motosiklet kullandığı videoları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştıktan sonra bazı kişilerin eleştirilerine maruz kalan Sofuoğlu, “İnsanlar bunu eleştirebiliyor, bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar, hayatlarında motosiklet koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir ya da bu konu ile alakalı eğitim nedir hiçbir şey bilmeden konuşan insanlar, onlara söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Bilselerdi buradaki eğitimleri veya Zayn'ın burada 1 yıldır bu konuda eğitildiğini, motosikleti şans eseri böyle kullanmadığını, bilinçli bir şekilde sürdüğünü belki canlı gözle görseler çok daha iyi anlayabilirlerdi. Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar” diye konuştu.