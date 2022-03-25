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Babasının anısına düzenlenen şampiyonada altın madalyanın sahibi oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan’ın anısına düzenlenen ‘2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada ter döken ve sıkletinde altın madalyanın sahibi olan Şener Arslan’ın oğlu Evren Serhat Arslan ise “Babamızın adına düzenlenen milli takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor 25.03.2022, 16:15
Babasının anısına düzenlenen şampiyonada altın madalyanın sahibi oldu

Geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan’ın anısına düzenlenen ‘2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada ter döken ve sıkletinde altın madalyanın sahibi olan Şener Arslan’ın oğlu Evren Serhat Arslan ise “Babamızın adına düzenlenen milli takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun Ekim ayında hayatını kaybeden Antrenör Şener Arslan’ın anısına düzenlediği ‘2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde birçok müsabaka ve madalya töreni ile yapıldı. Zaman zaman yükselen adrenalinden dolayı gergin geçen müsabakalar sonucunda bir olay yaşanmadı. Toplamda 67 farklı ilden 2 binin üzerinde sporcunun ter döktüğü şampiyonada idarecilerle birlikte 2 bin 600 kişi yer aldı. Tüm bunların yanı sıra şampiyona, başarılı sporcu Evren Serhat Arslan için ayrı bir önem taşıyor. Vefat eden babasının anısına düzenlenen şampiyonada hem kendisi hem de takım arkadaşları mücadele verdi. Bulunduğu 70 kilogram kategorisinde şampiyon olan Evren Serhat Arslan, babası adına düzenlenen bir organizasyonda aldığı altın madalyanın daha anlamlı olduğunu söyledi.

“Emeğine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu”

Babasının adına düzenlenen şampiyonada mücadele vererek sıkletinde şampiyonluğu elde eden başarılı sporcu Evren Serhat Arslan, Şener Arslan’ın emeğine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti. Baba ve oğul olarak yıllarca hazırlandıkları müsabakalarda babasının adını yaşatmak istediğini belirten Arslan, “Rahmetli Şener Arslan’ın oğluyum. Babamızın adına düzenlenen milli takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Turnuva pazartesi günü başladı, bugün üçüncü günü. Eskişehir takımı olarak 66 kişi katıldık, gayet iyi gidiyoruz. Amacımız sadece sıkletlerde değil takım olarak da şampiyon olmak. Kısmetse burada şampiyon olursak Antalya’da düzenlenecek Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hocamız vefat etti, yani bizim için zor ama emeğine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. En iyi şekilde de sahip çıkacağız. Bizim için önemli olan bu, o da bunu isterdi. Hem hocam hem babam hem de arkadaşım, kaybettik kendisini. Yıllarca baba-oğul beraber hazırlandık. Yıllarca arkamızda durdu. Allah gani gani rahmet eylesin, üzgünüz. Dediğim gibi bundan sonra adını bu şekilde yaşatacağız. Biz kazandıkça o kazanacak. Turnuvada şuan rekor katılım, 2 binin üzerinde sporcu var. İdarecilerle beraber 2 bin 600 kişiyi geçiyor. Şuana kadar yapılmış en kalabalık milli takım seçmesi. Yaklaşık 600’e yakın kadın sporcumuz var. Sadece erkeklerin yaptığı bir spor olarak bilinse de aslında kadınların da ilgisi yoğun ve kadınlarda gayet başarılıyız. Hem Eskişehir hem de milli takım olarak gayet başarılıyız. İyi hazırlandık kendimize güveniyoruz. Şener Arslan turnuvası olduğu için bizim için çok özel, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sene yapılan şampiyona yoğun ilgi gördü”

Gümüşhane’den katılarak sıkletindeki rakiplerine karşı mücadele veren ve şampiyon olan 23 yaşındaki sporcu Rabia Kayahan, şampiyonanın yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye’nin en kalabalık bilek güreşi şampiyonası ve milli takım seçmesinde başarı elde ettiği için mutluluğunu dile getiren Kayahan, “Herkes hak ettiği ve emek verdiğinin karşılığını burada aldı. Kendim adına konuşacak olursam, sıkletimdeki kişiler çok başarılıydı. Hepsini teker teker tebrik ediyorum ama kazanan tek bir kişi oldu. O yüzden de mutluyum. Bu sene yapılan turnuva, katılımcı ve hakemler tarafından baya yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı şehirlerden gelen insanların hepsi tek bir amaç için buraya geliyor. Sporu ve sporculara destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Dostça bir ortam var”

Ardahan’ı temsilen Eskişehir’de düzenlenen şampiyonada ter dökerek sıkletinde şampiyon olan Emrah Okçu, organizasyonda dostça bir ortam olduğunu ifade etti. Avrupa’da ve Dünya’da ülkemizi gururla temsil edeceğini söyleyen Okçu, şu ifadeleri kullandı:

“Düzenlenen organizasyon çok güzel ve gayet başarılı. Bütün sporcu arkadaşlar gayet keyifli. Burada hem rekabetin keyfini çıkartıyorlar hem de dostça bir ortam var. Biraz yorgunluk var, az önce final maçından çıktım. Yine Türkiye şampiyonu oldum. Her sene 75 kategorisinde şampiyonluklarım vardı. Bu sene, inşallah 80 kiloda şampiyon olup Avrupa ve Dünyada Türk milli takımımız ve Ardahan’ı her zamanki gibi temsil edeceğim.”

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