Babaeskispor’un İkinci Başkanı Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Moussa Sow oldu

Kırklareli’nde Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Babaeskispor’un ikinci başkanı, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow oldu.

Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyesi Bahadar Akçan’ın yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow’un kardeşi Amadou Sow ile anlaştıklarını ve yıldız futbolcuyu da ikinci başkan yaptıklarını söyledi.

Babaeskispor Yönetim Kurulu Üyeleri, Amadou Sow ile takımın antrenmanı izledi.