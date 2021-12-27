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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: “16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız
Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararı onandı
Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Spor 27.12.2021, 14:18 27.12.2021, 14:51
Bugün İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.
3 Temmuz 2011’de başlayan ’Futbolda Sözde Şike Kumpası’ davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.