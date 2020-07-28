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Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte bir araya geldi
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli eski futbolcu Moussa Sow ile ile yemekte bir araya geldi.
Spor 28.07.2020, 09:19
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Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ve eski yöneticilerden Cenk Başak, İstanbul'da bir restoranda yemek yedi. Neşeli geçen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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