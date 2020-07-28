Aziz Yıldırım ve Moussa Sow yemekte bir araya geldi

Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ve eski yöneticilerden Cenk Başak, İstanbul'da bir restoranda yemek yedi. Neşeli geçen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.