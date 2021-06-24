Aziz Yıldırım kararını verdi: ADAY OLMAYACAK!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, 25-26 Haziran 2021 tarihlerinde seçimli genel kurul yapılacak. Şu ana kadar sarı lacivertlilerde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyururken, eski başkan Aziz Yıldırım da seçim öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda kararını açıklayan Aziz Yıldırım Aday olmayacağını açıkladı..

Aziz Yıldırım ayrıca : 'Aziz Yıldırım: "3 yıldır enkaz edebiyatı yapılıyor. Ben 50 tane tapu aldım bu kulübe. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borcundan fazladır.' açıklamasında bulundu.