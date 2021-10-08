Aziz Yıldırım Eski Futbolcu Greogory Van Der Wiel'i Tehdit mi Etti

Fenerbahçe'nin 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Gregory Van der Wiel, şoke eden bir iddia ortaya attı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunu anlatan van der Wiel, tehdit edildiğini iddia etti.

Sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Van der Wiel şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim. Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım.

Tecrübeli sağ bek Türkiye'de forma giydiği dönemde Süper Lig deviyle 17 resmi maçta süre aldı. Hollandalı isim bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Van der Wiel, Fenerbahçe'de forma giydiği bin 485 dakikada 1 asist katkısı sağladı.