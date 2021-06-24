Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Basın toplantısı öncesi kısa bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Bir daha başkanlığa aday olmayacağım" dedi. Yıldırım, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" ifadelerini kullandı.