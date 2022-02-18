banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022

Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerden gelen bir soru üzerine Sancar, “Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim” dedi.

Spor 18.02.2022, 16:52
Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerden gelen bir soru üzerine Sancar, “Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim” dedi.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında bir araya geldi. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Abdülhamid Han Fen Lisesi, Şehit Ali Er Anadolu Lisesi, Şehir Yavuz Çoban Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aksaray İmam Hatip Lisesi, 75. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden katılan 43 genç, toplantı salonunda bakanlığın gençlerle ilgili plan ve projelerini anlattığı sunumun ardından Sancar’a sorularını sordu.

Ülkenin dört bir yanındaki gençlerle beraber olduklarını belirten Kasapoğlu, "Olağanüstü projeler ve hayal dünyaları olan gençlerimizle, bilimin peşinden koşan gençlerimizle beraberiz. Gençlerimizle ve önderi bilim insanlarıyla daha iyi yarınlara koşacağız. Her gencimiz bizim için hazine. Bu memleketin çocuklarını bu anlamda tecrübesi birbirinden kıymetli sizler gibi büyüklerin rehberliğinde yetiştirmek bakanlığımızın en büyük motivasyonlarından biri" diye konuştu.

"Türkiye’de çok güzel üniversitelerimiz var çok iyi eğitim alabilirsiniz"

Mardin’de doğduğunu ve ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenimini Türkiye’de gördüğünü altını çizen Aziz Sancar, "Türkiye’de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Onu vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı anne babalardan biliyorum, çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye’de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz. Ben çok güzel eğitim aldım Türkiye’de. Benim zamanımda Türkiye’de ileri derecede bilim yapmak zordu. Ben bilim yapmayı Türkiye’de öğrendim. Bilim yapmayı ben iç hastalıkları hocam Muzaffer Aksoy’dan öğrendim. Onun gibi çok değerli bilim insanlarımız her alanda var. Onlarla bilim yapmayı öğrenebilirsiniz. Dışarı çıkmayı dış ülkelere giymeyi tavsiye ederim ama Türkiye’yi unutmayın. Türkiye’ye borcunuz var ama aslında borcu değil. Türkiye kalbimdedir. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye’nin bir parçasıyım. Umarım sizlerde öyle düşünürsünüz. Avrupa’ya, Amerika’ya, Japonya’ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayın" değerlendirmelerinde bulundu.

"Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır"

Türkiye’de ve tüm dünyada bilimde başarılı olduğu için saygı gördüğünü aktaran Sancar, "Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Ben Türkiye’nin her kesiminde saygı görüyorum aynı zamanda dünyanın her yerinde de saygı görüyorum. Çünkü bilimde başarılı oldum. Kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Spor yapmayı da unutmayın. Benim gibi kaleci olmaya çalışmayın, kalecilik zor iş. Hem vücüdu hem beyni dinç tutar spor. Burada sizleri görmek, Türkiye’nin bu derece geliştiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak, benim kuşağın 10 misli daha iyisini yapar. Türkiye’mizi dünyanın en üst ülkelerinden biri yapar" ifadelerini kullandı.

"Orta Asya Türk Devletleri de bize bakıyor"

Türk dünyasına önem verilmesi gerektiğini dile getiren Sancar, "Türk dünyası var, sadece Türkiye değil. Onlar bize bakıyor. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan. Orta Asya Türk Devletleri de bize bakıyor. Onları da unutmayın, onlarla iş birliği yaparsa Türk dünyası, dünyanın en güçlü kutuplarından biri olabilir" dedi.

“Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim”

Bir öğrencinin sorduğu "Bakandan bir şey isteseydiniz ne olurdu?" sorusuna Sancar, "Yaptığınız sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Benim zamanımda bu gibi organizasyonlar teşkilatlar yoktu. Bunları görünce gerçekten memnun oldu. TeknoFest’te gördüklerim beni çok mutlu etti. O yüzden başka bir şey istemezdim" diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14