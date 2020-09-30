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Aziz Behich, Kayserispor’da

HES KABLO KAYSERİSPOR, MEDİOL BAŞAKŞEHİR’DEN SOL BEK AZİZ BEHİCH İLE 1 YILLIĞINA ANLAŞTI.

Spor 30.09.2020, 09:48
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Aziz Behich, Kayserispor’da

Kayserispor, Mediol Başakşehir’den sol bek Aziz Behich ile 1 yıllığına anlaştı.

Kayserispor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Manuel Fernandes’in ardından Aziz Behich’i de renklerine bağladı. Başakşehir’de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki sol bek, 1 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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