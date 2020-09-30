Aziz Behich, Kayserispor’da

Kayserispor, Mediol Başakşehir’den sol bek Aziz Behich ile 1 yıllığına anlaştı.

Kayserispor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Manuel Fernandes’in ardından Aziz Behich’i de renklerine bağladı. Başakşehir’de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki sol bek, 1 yıllığına kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.