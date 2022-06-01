Ayvalık’ta zekâ küpü yarışmasında şampiyonlar belirlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Zekâ Küpü Federasyonu tarafından düzenlenen “Ayvalık Open” etabı gerçekleştirildi.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesinde, Sabancı Üniversitesi’ne bağlı “Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde gerçekleşen şampiyona; 2X2X2, 3X3X3, 4X4X4 ve Piramit kategorilerinde yapıldı.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, federasyon yetkilileri İskender Aznavur, Mert Sağdınç ve Ömer Çetinkaya öncülüğünde gerçekleştirildi.

Şampiyonada; 3X3X3 kategorisinde birinciliği Ömer Çetinkaya, 2X2X2 kategorisinde Timur Geyik, 4x4x4 kategorisinde Mert Sağdınç ve Piramit kategorisinde ise Akın Köse birincilikleri elde ettiler.

Şampiyona ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekâ Küpü Federasyonu yetkilisi İskender Aznavur, 9 yıldan bu yana Anadolu’nun birçok kentinde bu tür şampiyonaları düzenlediklerini vurgulayarak, “Burada, Sabancı Üniversitesi’nin de katkılarıyla rubik olarak da adlandırılan, halk diliyle zekâ küpü yarışmaları düzenledik. 4 kategoride ve bir gün süren bu şampiyonada dereceye girenlere de ödüllerini takdim ettik. Amacımız, zeka küpünün gençlerimiz arasından yaygınlaşmasını sağlayabilmektir” diye konuştu.

Şampiyonaya Ayvalık’tan katılan Vito Tuncel, ilk kez katıldığı yarışmalarda son derece heyecanlı olduğunu belirterek, pandemi nedeniyle online yaptıkları yarışmaları yüz yüze yapabilmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Oğlunun katıldığı şampiyonayı izleyen velilerden Fadime Polat da, oğlunun zeka küpüne merak aldığını kaydederek, “Sonrada aniden böyle bir yarışmaya katılmak istedi. İlk defa katıldık. Bizim için önemli olan burada yarışabilmek ve güzel bir gün geçirebilmek” dedi.

Şampiyona hakkında bilgiler veren Küçükköy Necmi Komili İlkokulu Müdürü Mithat Ergün de, yarışmalara kendi okulundan da öğrencilerin katıldığını belirterek, “Öğrencilerim online ortamda zeka küpü üzerine epey bir eğitim gördüler. Bugün de burada öğrendiklerini pratik olarak ortaya koyacaklar. Zeka küpünün öğrencilerimizin gelişimine ciddi katkı verdiğine inanıyorum. Çünkü küpün üzerindeki algoritmaları hafıza da tutmak Zeka küpü benim içinde 36 yaşında öğrendiğim bir şey. Bu küp öğrenebilinecek bir şey. Düşünüldüğü kadar zor değil. Belki dünya rekoru kırabilmek zor ama öğrenilmesi zor değil” diye konuştu.

Federasyon yetkilisi ve şampiyon sporculardan Mert Sağdınç ise 10 yıldan bu yana rubik sporuyla uğraştığını belirterek, “Bugüne kadar 27 kez rubik yarışmasına katıldım. Geçmişte 17 kez, bu yıl ise bir adet olmak üzere 18 kez Türkiye rekoru kırdım. Bu şampiyona Ayvalık’ta ilk kez düzenlediğimiz bir organizasyon. Gerçekten çok güzel bir şampiyona oldu” diye konuştu.