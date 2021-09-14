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Ayvalıkgücü Belediyespor Nidanur’u renklerine bağladı

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol takımı, geçen sezon Nova Gençlik’de oynayan başarılı sporcu Nidanur Yurtsever’i renklerine bağladı.

Spor 14.09.2021, 13:21
Ayvalıkgücü Belediyespor Nidanur’u renklerine bağladı

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol takımı, geçen sezon Nova Gençlik’de oynayan başarılı sporcu Nidanur Yurtsever’i renklerine bağladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan ve Antrenör Gökhan Edma’ın da hazır bulunduğu imza töreninin ardından Galatasaray alt yapısında yetişen Nidanur, yeni sezon da Ayvalıkgücü forması giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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