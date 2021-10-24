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Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, hakemlere destek için yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kulüp yaptığı basın açıklamasında, “Kulüpler olarak eğer sistemde arızaları giderme konusunda bir katkı yapacak isek bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız” ifadelerine yer verdi.

Spor 24.10.2021, 16:59
Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, hakemlere destek için yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kulüp yaptığı basın açıklamasında, “Kulüpler olarak eğer sistemde arızaları giderme konusunda bir katkı yapacak isek bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız” ifadelerine yer verdi.

Alanyaspor kulübünün yaptığı yazılı basın açıklaması şu şekilde:

“TFF yönetiminin sürekli zor durumda bırakılmak istendiğini üzülerek görüyoruz”

Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak son dönemde hakem camiası üzerine yapılan sistemli, hakemleri yok etmeye varacak şekilde kasıtlı, bilinçli açıklama ve çalışmaları endişeyle izliyoruz. Özellikle bazı kulüplerin bedava penaltı kazanma, ofsayttan gol atma, kırmızı kartları es geçme gibi sonucu almak için her yolun mubah sayıldığı eskiye dönme isteğinin devam ettiğini son dönemde sürekli gözlemliyoruz. Bu nedenledir ki her maçtan sonra acımasızca bir hakemin düdük asmasının talep edildiği, Merkez Hakem Kurullarının değişmesinin istendiği, TFF yönetiminin sürekli zor durumda bırakılmak istendiğini üzülerek görüyoruz. Bu durum hakemleri etkilemekte bir sonraki maçta özellikle biz Anadolu kulüplerinin maçlarına endişe ile çıkmamıza sebebiyet vermektedir.

“Veryansın yaparak bunu başaramayız”

Kulüpler olarak eğer sistemde arızaları giderme konusunda bir katkı yapacak isek bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız. Tabii ki kulüpler olarak hakkımızı savunmalıyız, savunacağız da. TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yapacak isek yeri ve zamanında, seviyeli ve sakin bir şekilde bunu ifade etmeliyiz.

“Türk futboluna her anlamda katkı yapmaya hazırız”

Bize göre haklı oldukları konularda TFF ve MHK de çıkıp konulara aydınlık getirecek açıklamaları korkmadan, çekinmeden yapmalı, başta MHK olmak üzere kurullarının özellikle de hakemlerinin arkasında durmalı. Başarısız olanları da saygı ve sevgi çerçevesinde sezon başı ve devre arasında da yol vermelidir. Kulüpler olarak marka değerimizin artması, futbolu ileriye taşımak, hakem müessesini ileriye taşımak istiyorsak, kişileri değil, sistemi tartışmalıyız. Kişileri tartışıp, ardından ekran karşısına çıkıp, sistemi tartışıyoruz görüntüsü vermemeliyiz. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacaktır. Kulüp olarak Türk futboluna her anlamda katkı yapmaya hazırız.”

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