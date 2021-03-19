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Aytemiz Alanyaspor’dan Ahmet bebeğe destek

Aytemiz Alanyaspor’un ilk galibiyet primi SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olan 18 aylık Ahmet Çaltı’nın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlanacak.

Spor 19.03.2021, 17:14
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Aytemiz Alanyaspor’dan Ahmet bebeğe destek

Aytemiz Alanyaspor’un ilk galibiyet primi SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olan 18 aylık Ahmet Çaltı’nın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlanacak.

Nadir görülen SMA hastalığından dolayı yaşam savaşı veren ve Alanya’da yaşayan Pınar (31) ve Abdülkerim (34) Çaltı çiftinin 18 aylık oğulları Ahmet Çaltı’nın tedavisinde kullanılmak üzere gereken 2.5 milyon Euro tutarındaki ilaç masraflarının karşılanması için Aytemiz Alanyaspor, kampanya başlatarak destek verdi. Alanyaspor, tarafından bir sonraki galibiyet primin başlatılan kampanyaya bağışlanması kararı alındı.

Kampanya toplantısı düzenlendi

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen kampanya toplantısına Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Çağdaş Atan, turuncu-yeşilli futbolcuları ve yönetim katıldı.

Çavuşoğlu: “Amacımız Ahmet evladımızı iyileştirmek, onun tedavisine katkı sağlamak”

Toplantıda konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çaltı için kampanya başlattıklarını aktardı. Çavuşoğlu, “Bugün burada Alanyaspor Kulübü’nde yönetim, teknik heyet ve tüm futbolcuların katıldığı organizasyonun nedeni son zamanlarda herkesin paylaştığı Abdülkerim kardeşimizin evladı Ahmet Çaltı kardeşimizin tedavisiyle alakalı başlatılmış olan kampanyaya biz de Alanyaspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katılacağız. Ben de buradan Türkiye ve yurt dışından sesimizi duyan, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, tanıyoruz diyen herkesin bu kampanyaya destek vermelerini özellikle rica ediyorum. Amacımız Ahmet evladımızı iyileştirmek, onun tedavisine katkı sağlamak. Biz de bugün burada kulüp olarak çok önemli bir kampanya başlatıyoruz” dedi.

“Sahip de çıkılıyor ama biraz eksik kaldık”

Can kurtarmanın çok önemli olduğu belirten Çavuşoğlu, “Ahmet’in de tedavisinin yapılması gerekiyor. Bizim de Alanya olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip de çıkılıyor ama biraz eksik kaldık galiba. Bundan sonra da tam destek vereceğiz. İnşallah kısa sürede Ahmet evladımızın tedavisi için ihtiyacı olan meblağ toplanacak” diye konuştu.

Çağdaş Atan: “Allah onu anne ve babasına bağışlasın”

Bu konularla ilgili konuşanın çok zor olduğunu ifade eden Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Tabii ki dünyada en değerli şey evlattır. Ahmet de her evlat gibi maşallah çok tatlı. Amacımız onun tedavisini tamamlatmak. Ülkeye hayırlı bir evlat yetiştirmek. Allah onu anne ve babasına bağışlasın. Biz Alanyaspor olarak gerekli yardımı yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Bizi tanıyan ve Alanyalı vatandaşlarımıza sesleniyoruz, Ahmet için gönüllerinden ne koparsa yardım etmelerini talep ediyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz böyle durumlarda kenetlenen bir milletiz. Ben herkesi Ahmet ve Ahmet gibi olan çocuklar için kenetlenmeye davet ediyorum. Konuşmak zor, biz elimizden geleni yapacak ve bu tatlı çocuğu iyileştireceğiz” şeklinde konuştu.

Tzavellas: “Ahmet için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor”

Futbolun ötesinde birinci önceliğin hayatlar olması gerektiğini aktaran takım kaptanı Yunan futbolcu Georgios Tzavellas, sadece futbol için burada olmadıklarını ifade etti. Tzavellas, “Bu tarz durumlarda kulüp yönetimi ve futbolcu arkadaşlarımız olarak her zaman yardıma hazırız. Şu anki önceliğimiz Ahmet’in sağlığı. Burada başkanımızın dediği gibi tüm Türkiye olarak ve tüm dünyadaki hemşehrilerimize buradan seslenmek istiyorum. Antalya’ya ve Süper Lig’de oynayıp baba olan futbolculara ile takım kaptanlarına seslenmek istiyorum. Şu an önceliğimiz Ahmet’in sağlığı, onun için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bildiğimiz üzere Süper Lig’de birçok takım da galibiyet sonrası kulüpler ellerinden geldiği kadar futbolculara prim veriliyor. Biz de takım arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Hocamızın bizle paylaştığı fikir doğrultusunda bir sonraki galibiyet primini Ahmet’e vermeye karar verdik. Sizin huzurunda herkese teşekkür ediyorum. Aileyi de ayrıca tebrik ediyorum. Çocukları için son dakikaya kadar mücadele ediyorlar” ifadelerini kulandı.

“Evladımızın gözümüzün önünde eriyip gitmesine müsaade etmeyin”

Ahmet’in babası Abdülkerim Çaltı ise şunları söyledi:

“Başkanımıza, teknik direktörümüze ve tüm futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Ahmet’imizin 3 ay gibi kısa bir zamanı var. Bu süre içerisinde yurt dışına çıkıp gen tedavisini biran evvel olması lazım. Olmadığı takdirde önce tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak, sonrası ölüme kadar gidiyor. Biz bir anne baba olarak evladımızın gözümüzün önünde eriyip gitmesine müsaade etmeyin. Etmeyeceğinize de inanıyorum. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin.”
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