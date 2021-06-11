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Aytaç ve Alpaslan, sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray’ın yeni transferleri Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk, sağlık kontrolünden geçti.
Spor 11.06.2021, 20:08
Galatasaray’ın yeni transferleri Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk, sağlık kontrolünden geçti.Galatasaray’ın yeni transferleri Aytaç Kara ile Alpaslan Öztürk, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.