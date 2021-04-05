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Aytaç Kara kadro dışı kaldı

Beşiktaş karşısında Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü atan Aytaç Kara, kadro dışı bırakıldı.

Spor 05.04.2021, 21:36
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Aytaç Kara kadro dışı kaldı

Kasımpaşa Kulübü, başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 

28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş karşısında attığı şık golle Kasımpaşa'yı 1-0'lık galibiyete taşıyan isim olmuş, aynı maçta oyundan alınırken ise tepki göstermişti. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrı dışı bırakılmıştır." denildi.

Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

(Maçkolik)

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