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Aytaç Kara kadro dışı kaldı
Beşiktaş karşısında Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü atan Aytaç Kara, kadro dışı bırakıldı.
Spor 05.04.2021, 21:36
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Kasımpaşa Kulübü, başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş karşısında attığı şık golle Kasımpaşa'yı 1-0'lık galibiyete taşıyan isim olmuş, aynı maçta oyundan alınırken ise tepki göstermişti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrı dışı bırakılmıştır." denildi.
Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
(Maçkolik)