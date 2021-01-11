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Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı
Daha önce Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu devre arasında bonservisini alamazsa sezon sonunda sarı kırmızılılara transfer olacak. Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşünülen Aytaç Kara, bu sezon bir gol attı.
Spor 11.01.2021, 15:55
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Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyelerle rotasyonu arttırmak isteyen Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan devre arasında bonservisini alabilirse bu dönem alamazsa sezon sonunda Galatasaray forması giyecek. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç'ı Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istedi fakat oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.
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