Aytaç Kara Galatasaray ile anlaştı

Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyelerle rotasyonu arttırmak isteyen Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan devre arasında bonservisini alabilirse bu dönem alamazsa sezon sonunda Galatasaray forması giyecek. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç'ı Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istedi fakat oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.