Aysel Özkan, bronz madalya kazandı

Gençler Dünya Halter Şampiyonası akşam seansında kadınlar 71 Kiloda mücadele eden milli sporcu Aysel Özkan, koparma müsabakasında 101 kilo derecesiyle bronz madalya kazandı.

Silkmede 120 kilo ile beşinci toplamda da 221 kiloluk derecesiyle yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Şampiyonanın altıncı gününde (7 Mayıs) 76 kilo bayanlarda Dilara Uçan ve 89 kilo erkeklerde Enes Çelik madalya için mücadele edecek.